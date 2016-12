Mahlkönig K30 ein Mythos?

Grundsätzlich haben wir bei der K30 ES eine mittlere Espressovermahlung bei einer Mahlgradeisntellung von 4-5 und können dann in Abhängigkeit von Röstung und Espressomaschine eine Durchlaufzeit von ca. 20-25 sec. erreichen.

In jedem Fall gehe ich davon aus, dass an der Werkseinstellung der Mühle etwas verändert wurde bzw. die Mahlscheiben nicht dem aktuellen Stand entsprechen.

Sie können uns die Mühle gern ins Werk zurückschicken - möglicherweise läßt sich das Problem rel. einfach beheben, so dass dies am Telefon besprochen werden kann.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.