> Wenn du z. B. einen Bezug machst, kühlt der deine Brühgruppe ab





1. Die Pumpe kann man elektronisch langsamer machen, so dass die Flussrate im Rahmen der installierten Heizleistung bleibt. Man könnte vermutlich auch einfach den letzten Puck drin lassen (dann wird allerdings Druck aufgebaut, was den zweiten Teil der Lösung tangiert, da die Flowmeter-Genauigkeit nachlässt, wenn ein OPV eingreift).



----- Fällt da nicht der Druck ab,bei einer verlangsamten Pumpe?



2. Das verzögerungsfreie Regeln ist über eine Feed-Forward-Komponente (konkret: Auswerten des Zustroms und Abstroms) zu realisieren: Der PID-Algorithmus liest den Temperatursensor und macht weiterhin das, was er bis zum Einschalten der Pumpe gemacht hat. Die Feed-Forward-Komponente beobachtet das Flowmeter (und ggf. die Temperatur im Wassertank, wenn man nicht nur schätzen will), erkennt das Einschalten der Pumpe und berechnet über thermodynamische Formeln im Sekundenbruchteil aus Zu- und Abfluss, welche zusätzliche Heizleistung verzögerungsfrei zuzuschlagen ist. Der Ergebnis ist, dass der PID kaum aus der Ruhe kommt, da das sprunghafte Leistungsdefizit durch das Einschalten der Pumpe durch einen sprunghaften (berechneten) Heizleistungssprung gedeckt wird.



Das Vorgehen führt bei meiner Silvia mit einem Regler, der das kann (Heizung innen; Sensor außen; caffè!-Regler mit Feed-Forward-Komponente im Flush-Programm und elektronischer Reduzierung der Flussrate) zu einem Temperaturabfall von +-0,5 Grad beim Leerbezug. Die folgenden Messung an einer Rancilio Silvia zeigen es beispielhaft. Es werden 70ml Wasser im Leerbezug gepumpt, bis zwei Espressotassen voll sind:



---- Interessiert da der Leerbezug? Wie sieht es da beim wichtigen "echten" Bezug aus??

