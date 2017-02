Neue Kaffeedose - AirScape

In meinem Shop biete ich sie in 2 Größen an (ca. 950ml und ca. 1900ml) und in 2 Farben (Green Tea und Mocha). Der Preis liegt mit 25,90 Euro bzw. 29,90 Euro etwas über dem Preis in den USA, daran sind allerdings die nicht zu unteschätzenden Fracht- und Zollkosten Schuld.Da ich von der Dose überzeugt bin, aber auch gerne andere Beurteilungen hätte, mache ich noch folgendes Angebot für die Kaffeenetzler:



Die ersten 10, die sich hier im Thema melden, bekommen die Dose ihrer Wahl ohne Versandkosten und bekommen dazu noch 250g Kaffeebohnen ihrer Wahl aus meinem Sortiment gratis dazu (ausgenommen Raritäten).



Als "Gegenleistung" würde ich mir dann nur einen kleinen Bericht über die Erfahrungen mit der Dose wünschen - natürlich gerne auch öffentlich.







