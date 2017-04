Eher moderne Atmosphäre mit sehr großen Fenstern in der Neckarstadt West.

Ich fand es angenehm dort.

Neben Espresso etc. gibt es auch Klappstullen in vielen Variationen. Espresso 2,20€.

Schicke La Marzocca Maschine, allein die Sache mit der Bedienung war beim heutigen Testbesuch nicht so überzeugend, nach Reklamation dann aber gut.

Ich bin aber nicht der Beurteilungsprofi, seht es als Hinweis.

