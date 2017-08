Porlex Mini oder Hario Skerton Plus

Hallo zusammen,



ich trinke neben den täglichen Espressi gerne ab und zu auch einen Filterkaffee aus dem V60 und möchte mir jetzt noch eine Aeropress zulegen. Bisher stelle ich dafür meine Graef CM800 um. Das ist mir aber für eine Tasse zu aufwendig, außerdem ärgert es mich, dass jedes mal einiges an Kaffee verloren geht.

Deshalb möchte ich mir nun eine günstige Handmühle kaufen. Das hätte zusätzlich den Vorteil, etwas für den Urlaub zu haben.

Aktuell sind in meiner Auswahl die Porlex Mini und die Hario Skerton Plus. Beide kosten knapp 50 €, mehr möchte ich auch nicht ausgeben.

Welche der beiden liefert das bessere Mahlergebnis? Stimmt die Reihenfolge Skerton < Mini < Skerton Plus?



Edit: Habe gerade noch die Hario Mini-Mill Plus gefunden, wie ist die einzuordnen? Gleiches Ergebnis wie die Skerton Plus oder schlechter?



Zur Plus finde ich leider kaum Erfahrungsberichte.



Viele Grüße

Martin

