Portapresso Rosco - meine ultimative Handmühle

ich sähe einen großen Vorteil des SW12-Sechskants der Rosco darin, dass man in einen kompakten Schauber wie Bosch IXO oder Metabo Powergrip, die kein Bohrfutter haben, einfach so eine Nuss für Akkuschrauberstecken kann, wodurch sie relativ kompakt bleiben. Den Schrauber in der Schublade neben der Mühle liegen lassen, und bei Bedarf bzw. wahlweise einfach draufsetzen. Damit entfiele übrigens auch der Arbeitsschritt, den Deckel samt Kubel jedes Mal ab- und wieder draufschrauben zu müssen.