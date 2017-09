Quickmill 5000: Umbau auf CP4 mit Membranregler

Diskutiere Quickmill 5000: Umbau auf CP4 mit Membranregler im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus, hier eine kurze Anleitung, wie man die Standardpumpe in einer Quickmill 5000 (also ULKA EX 5 / EP 5) durch eine ARS CP4 mit Membranregler...