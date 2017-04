Sehr geil. Gunna hat schon erzählt, dass du Astorianer bist. ;-)Das mit der geschlachteten Maschine ist ja cool. Hast du vielleicht noch n funktionierendes Manometer an deiner Sonia? Meins lässt einen Zeiger derbe hängen und scheint "inne fritten" zu sein (der Pott versteht sich;-))Revanchiere mich auch gerne mit dem ein oder anderen Kilo Rohkaffee von röstart...(bist doch Selbströster oder?:-D)Wie ist denn die genaue Bezeichnung? Astoria AEP 1 Sonia??? Typenschild ist entfernt daher keine Ahnung - Spencers AEP1 war von 1981...dürfte dann wohl gleiches Alter sein).Der Lackierer in der Familie ist übrigens schon vorgewarnt und wird wohl in nächster Zeit dem Azubi dat Sandstrahldiplom verpassen...der Rahmen hat es sowat von nötig. Daran kann er sich austoben...Die Seitenbleche sind übrigens überlackiert. Die Sonja scheint das gleiche Orange als Originalfarbe zu haben wie Spencers. Sieht man beim folgenden Bild.Muss mir morgen erst mal die richtigen Schlüssel besorgen. Scheint alles sehr gut zusammen gebacken zu sein...