Restauration - Handhebelmaschine - bitte um eure Hilfe...

JEP - ist ne Quexilber-Schaltung statt des Pressostaten.Alt - gefährlich aber irre cool !Nei im Ernst - gefährlich wirds nur wenn man die kaputtklopt, u. das macht so schnell niemand.Wenn man beim bauen immer die Schutzkappe obenlässt kann nix passieren.Sehr gei.. ist der Lichtblitz der beim Schalten erzeugt wird.Ist total geräuschlos (im gegensatz zum Pressostat)Auserdem geht diese Schaltung super zum Einstellen mit dem Zahnrad.Mußt du unbedingt mal beim Arbeiten zusehen.Ich pers. würde diese immer drinnenlassen !(wirst aber gleich mal viele Angsthasengegenstimmen hören - was wenn ....- einem der Himmel auf den Kopf fällt ...usw. )Zerlegen ?Klar - mindestens den kessel würde ich öffnen - wirst überrascht sein was du da drinnen alles findest (würde MICH überraschen - wenn nicht).GrußJürgen