Rocket Cellini Evoluzione V2 will nur Festwasser

Diskutiere Rocket Cellini Evoluzione V2 will nur Festwasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, meine Rocket läuft jetzt seit 6 Jahren sehr zuverlässig am Festwasser. Ich wollte sie jetzt an anderem Ort mit Tank betreiben. Die...