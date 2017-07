Rocket Giotto hinteres Ventil läuft Wasser raus

Und....ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen....ein wenig oberflächliche Reinigung könnte der Maschine auch nicht schaden. Immerhin hast du in eine Chrom-Optik Maschine investiert; Optik scheint dir also wichtig zu sein. Wieviele Bezüge machst du denn so etwa pro Tag ? Wenn die Maschhine rund um die Uhr läuft - ok. Dann wäre die Sache mit Kaffeefettlöser vielleicht eher eine tägliche Reinigungsroutine. Aber auch falls die Maschine aber nur herumsteht und pro Tag ihre 4-6 Bezüge hat, dann würde ich den Fettlöser zumindest jede Woche ins Auge fassen (bei täglicherer Rückspülung mit Blindsieb und klarem Wasser). Die E61 Gruppe will eben immer gut gereinigt sein.

