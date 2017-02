Wenn ich bei zu hohen Einwurftemperaturen und kurzen Trockenzeiten lande, fehlt mir später meistens Körper in der Tasse.

Mein häufigster Standardfehler ist, so bei FC das Gas etwas zu weit zurückzudrehen, so dass die Delta-BT Kurve am Ende zu flach wird und die Zeit bis zum SC zu lange. Da gehen mir dann viele Nuancen verloren.

