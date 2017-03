nach längerer Abstinenz hab ich mal wieder was neues:in kooperation mitin kooperation mitPresentiert:Die ACM/SAB Pratika!in drei hübschen farben, neben Schwarz auch Bordeaux und Weiß:und Neu (29.07.2015) auch in Edelstahl:Der Bericht ist etwas schmaler ausgefallen, momentan habe ich sowohl privat auch geschäftlich einfach gar keine Zeit mehr... aber soweit ist er erstmal hier:Gleich zum Artikel würde es hier gehen:Das geniale an der Maschine ist diesmal vor allem der Preis!799€ für einen kompletten, robusten, kompakten und schnell aufgeheizten Zweikreiser!Fragen, Anregungen etc. sind ausdrücklich erwünscht gerne hier ,oder per Email an info@imprezza.de