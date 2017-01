Also

da fällt mir nur ein das Eiscafé Dolomiti, direkt am Stadtbrunnen

in der Fußgängerzone in Füssen oder in der Mitte der Reichenstrasse

auch in der Fußgängerzone Eiscafe Hohes Schloss.

Sonst sieht es leider düster aus, ebenso in Reutte.

Brauchst Du Restaurant-Tipps? Davon gibt es bessere!

