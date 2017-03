The Barn aus Berlin bietet neuerdings auch seine Kaffees als Rohkaffee in 1 kg-Paketen an. Viel Stoff, von Nordic Approach und anderen hervorragenden Importeuren, an den man ansonsten in Kleinstmengen als Heimröster nicht herankommt.

