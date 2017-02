Liebe Community!



Gibt es irgendwo das "The Single" Sieb von IMS zu kaufen?

Ich finde nur Onlineshops in D, wo ich zusätzlich zum Kaufpreis noch an die 10,- bis 12,- Versandkosten zahlen muss. Ein Sieb für insgesamt 30,- finde ich fast schon etwas teuer.



Danke im Voraus für eure Tipps, Klaus

