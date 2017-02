Ein Überdruckventil ist aus meiner Sicht ein Muss - würde es genau dort montieren, wo früher mal das Überdruckventil

mit der Bleikappe saß und nun allem Anschein nach ein Vakuumventil montiert ist.

Unter das Überdruckventil setz einfach ne Auffangschale mit ablauf nach unten in die Auffangwanne. Dann hast Du auch

nicht gleich die Überschwemmung, sollte tatsächlich mal das Füllventil versagen. Letzteres habe ich zwar noch nicht erlebt,

was aber ja nichts heissen muss. Diese Ventile öffenen gegen den Federdruck. Es müsste also schon zu einem Federbruch

kommen oder die Dichtung zerbröseln. Wenn die nicht aus Silikon ist und unglücklicherweise mit Silikon geschmiert wurde,

fliegt Dir die auch nicht weg. Am ehesten passiert es Dir, dass ein geöffnetes Ventil nicht wieder schliessen kann, weil irgend-

ein Gebrösel in den Weg gelangt. Dann bist Du ja aber gerede am Werkeln gewesen und kannst jederzeit den Wasserzulauf

vom Festwasser zudrehen. Ansonsten würde ich beim Festwasseranschluss neben dem Ionentauscher immer auch einen

Druckminderer einsetzen und den auf etwa 2-3 bar runter drehen. Das reicht völlig und belastet die Dichtungen weniger. Wie

gesagt hatte so noch nie ein Ventilversagen...

