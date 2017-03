Hallo,

ich habe jetzt meine zukünftige neue Maschine bestellt. Es ist Vibiemme Domobar Super PID mit Festwasseranschluss und Rotationspumpe. Dazu kommt die Mazzer Mini B (die steht schon hier). Eine Frage an die Vibiemme Domobar Super PID mit Festwasseranschluss und Rotationspumpe-Besitzer: Hat der Wasserzulauf einen 3/8"-Anschluss und ist ein Anschlussschlauch mit bei (wenn ja, wie lang ist dieser)? Welchen Durchmesser hat der Wasserablaufschlauch aus Silikon, ist dieser mit bei, wie lang ist dieser?

Leider finde ich dazu nirgends Infos.

Kleine Info noch am Rande: Ich war in diesem Forum im Jahr 2001 schon mal auf der Suche, meine paar Beiträge existieren sogar noch, allerdings ist mein User-Name mittlerweile neu vergeben worden. Damals habe ich allerdings generelle Informationen zu einer Siebträgermaschine gesucht. Ich habe mir dann im Jahr 2001, auch durch die Hilfe dieses Forums, eine ECM Technika II mit einer ECM Casa Speziale (Anfim?) und eine Demoka 205 gekauft. Bis auf die Warmwasserentnahme (da zickt das Ventil ein wenig, ist stellenweise fest) läuft alles noch sehr gut. Was mich letztendlich dazu bewogen hat, eine neue Maschine zu kaufen, ist der Festwasseranschluss. Mittlerweile ist der Verbrauch an Wasser für die Maschine so hoch (weil so viel Kaffee verkonsumiert wird), dass ich mehrmals wöchentlich den Tank der ECM neu befüllen muss - das nervt mich. Außerdem will man ja auch mal wieder was Neues haben.

Viele Grüße und vielen Dank vom neuen/alten Mitglied