An dem Adapter hätte ich auch Interesse.

Gibt es dazu denn evtl. einen Plan an den man sich halten kann?

Du sagtest ja es ist nicht nur ein Elko... was ist darin denn noch verbaut?

Welche Pins werden denn "abgezwackt"??

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.