VST Sieb 7g für Rancilio Silvia

Das VST-Sieb von kaffeenudel ist das Original-VST-Sieb.

Auch die von tidaka (für 19,90 EUR), ProRista (für 17,85 EUR) und Nuova-Ricambi (für 17,85 EUR) angebotenen Siebe sind von VST hergestellt, allerdings für LM gelabelt.

Die VST-Siebe von tidaka, NR, ProRista sind wiederum identisch, gerade bei NR dürfte auch der Mindestbestellwert kein Problem sein, versandt wird dort schneller als bei tidaka, nämlich per Päckchen oder Paket und nicht per Warensendung.



Da VST mit LM eine Partnerschaft eingegangen ist (Anschubfinanzierung etc.) hat LM den Europa-Vertrieb von VST-Sieben übernommen. Kaffeenudel bezieht seine Siebe über den Umweg vermutlich von Pullman in Australien, da VST anscheinend nicht direkt Händler in Deutschland beliefert. Deshalb sind die Preise bei kaffeenudel recht hoch.



Unterschiede zwischen den Sieben sind die detaillierteren und mehrfarbigen Prüfprotokolle bei den VST-Sieben, die eingelaserte Bezeichnung (z.B. 18g) sowie der eingelaserte QR-Code an der Siebwand sowie mehr Varianten. Die Herstellung ist ansonsten identisch, d.h. hochpräzise Lochgröße und-platzierung, mit Laser nachgearbeitet. Es ist reichlich unseriös, wenn tidaka es so darstellt, als würden sich die LM/VST-Siebe nur durch das Prüfprotokoll von den Accuratos unterscheiden, welche nur gestanzt und geschliffen sind.



Lt. VST wäre der normale Rancilio-Siebträger nicht geeignet für das 7g-Sieb, demnach bräuchtest du einen bodenlosen Siebträger, mit dem aktuellen Siebträger (ab etwa 2010 mit Silvia ausgeliefert) passt es aber auch so rein.

