Hallo zusammen,

ich habe mir jetzt meine Rocket Appartemento gekauft. Ich hätte gerne mal Eure Meinung. Was ist Besser? Leitungswasser und einen Wasserfilter in den Tank geben oder Wasser in Flaschen abgefüllt (z.B. Volvic).

