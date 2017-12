Weihnachtsmärkte starten wieder!

Nun, 'Süden' ist doch wohl zu ungenau. Ich kenne nur den Nürnberger Markt als 'Christkindlesmarkt'. Vielleicht ist das noch bayrisch, aber westlich davon sagt man auch 'Weihnachtsmarkt'.

BTW: Müsste eigentlich 'Adventsmarkt' heißen, denn die meisten Märkte schließen pünktlich exakt VOR Weihnachten. So sehr ich für ein gesetzliches Verbot von Spekulatius und Schokonikoläusen vor Ende November wäre, so wenig verstehe ich, warum man nicht am zweiten Weihnachtstag einen Glühwein genießen darf und dabei 'Last Christmas' geträllert bekommt. Speyer ist hier in der Gegend eine der Ausnahem, die bis Silvester offen haben.

