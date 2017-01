Wie steht Ihr zum Kaffee bei "Perfekt Day"? Der Cappuccino wird dort mit Latte Art serviert, gearbeitet wird mit einem La Cimbali VA - M3 Club (für Frappé und Caffè Crema) sowie einer Cimbali M39 (3gruppig?).



Das (afrikanisch inspirierte) Ambiente ist nicht ganz meins, aber in Wiesbaden (Kirchgasse) ist der Laden voll.



Johannes



P.S.: Bei der Kaffeeolympiade hatten die eine recht hübsche (blonde) Barista am Start... ;-) - Stefanie Heidemann heisst die Dame und vertritt an den Barista Weltmeisterschaften Deutschland.

