Zubereitung mit dem Kalita Wave Dripper

Wenn Du die Menge reduzierst und dafür feiner mahlst (bei Filter geht das auch eh nur in sehr beschränktem Umfang) hast Du eine andere intensivere Extraktion. Der Geschmack wird dadurch in jedem Fall anders sein. Genau den Geschmack den Du jetzt hast erreichst Du auch nur mit den jetzigen Parametern, ist ja keine Kettenschaltung wo es Überschneidungen in der Kombination der Ritzel gibt.

