Hallo im KN,bei solchen Problemen solltest du dich evtl. auf Tee konzentrierenDurchfall bekomme ich nur bei Kaffee, nicht bei Espresso.Und Nespresso passt sogar auch.Wieso eine Plastikmaschine kaufen, mit der du evtl. tatsächlich ab und an einen 80%- durchfallfreien Espresso hinbekommst?Lieber etwas warten, sparen und was vernünftiges suchen.Z.B. eine Quickmill 0820. Wird zwar auch nicht mit der Cimbali mithalten können (vorausgesetzt, der Typ vor der Gastro hat was drauf), ob dir damit aber Druchfall erspart bleibt, kann ich nicht beurteilen.