also ich muss Bohnenschrosch recht geben, es ist oft einfach keine Zeit da selbst zu kochen. Ich kann in meinem Beruf auch selten Vorausplanen, an welchem Abend der woche ich wieviel Zeit habe um einzukaufen und zu kochen. Frische Lebensmittel verderben auch recht schnell. Spaghetti aglio e olio dauert im idealfall 15 minuten (5 minuten bis das wasser kocht, 10 bis die spaghetti gar sind) und das ist wirklich das schnellste. Selbst für Tomatensoße muss ich dann schon die ganzen 15 minuten "arbeiten" gemüse waschen, schneiden, pürieren kochen.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.