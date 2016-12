Es gibt natürlich verschiedene Ansichten und keine absolute Wahrheit. Für meine Begriffe muss eine saturierte BG nicht nur an den Boiler angeflanscht sein, sondern sie muss auch von der boilerinternen Heißwasserzirkulation möglichst optimal erfasst / umströmt sein. Das kann bspw. eine BG, die am Boden des Boilers angeflanscht ist, aus physikalischen Gründen nicht. Der tiefste Punkt der verbauten Heizwendel ist jeweils das unterste Element, das noch nennenswert an der Zirkulation teilnimmt / dazu beiträgt. Alles erwärmte Wasser strömt von dort aus aufwärts. Am Boden befindet sich deshalt einfach das kälteste Wasser, was gar nicht ( kaum zirkuliert). Hier "kriecht" die Wärme nur noch im Schneckentempo. Deshalb hat man bei den PID-geregelten Haushalts-Einkreisern (die auch alle diese von oben eingehängte, nicht ganz an den Boden reichende Heizspirale haben) auch die elend lange Phase, bis die BG die letzten ein, zwei Grad Aufheiztemperatur erreicht hat - der "Kaltwassersee" am Boden des Boilers wirkt wie eine Sperre. Und deshalb driftet bei diesen Konstruktionen die Temperatur der BG auch bei jedem Störeinfluss (Zugluft etc.) sofort vom Optimum weg. Denk an deinen kalten Zimmerfußboden: Wenn Du ordentlich heizt, wird der als letztes warm. Und der Mieter unter dir hat gar nichts mehr davon.



Die Maschinen von LaMarzocco haben OBEN am Boiler eine Ausstülpung für die BG. Das OBEN ist dabei der Clou, denn dort zirkuliert das von der Heizung erwärmte Wasser tatsächlich permanent - somit ist die BG saturiert und hat minimalen Offset (nur 1,5 bis 2,5 Grad). Diese Ausstülpung ist natürlich konstruktiv ein ziemlicher Kostentreiber, weshalb die Konkurrenz das Label "saturierte BG" auch gerne auf ihre simpleren Konstruktionen pappt. Ich nenne mal keine Namen, es sind ja nun wahrlich auch keine preiswerten Maschinen. Die Haushaltseinkreiser mit unten angeflanschter BG haben bis zu 12 Grad Offset - das kann man beim besten Willen nicht mehr als saturierte BG bezeichen. Finde ich jedenfalls.



Deine BG ist oben verbaut, was super ist. Die konstruktiven Verrenkungen einer LM hast Du dir erspart; um den Preis einer nicht ganz so gut umströmten BG. Das erinnert ein bisschen an LaSpaziale und dürfte eine ziemlich gut funtionierende Lösung sein. Aber der Offset liegt dann wahrscheinlich doch eher bei 3-4 Grad, nehme ich an. Das wäre aber auch ein Top-Wert!

