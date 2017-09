[ERLEDIGT] Handmühle Empfehlung benötigt...

Bei der Feldgrind schlägt nix aus, die sieht bei mir immer noch aus wie am ersten Tag. Was eher nervig ist, dass man die Kurbel tatsächlich abnehmen muss, da die Mühle schnell umkippt, wenn man den dran lässt. Das heißt in meiner unordentlichen Küche morgens immer schauen, wo man nun die Kurbel zuletzt hingelegt hatDafür ist die Feldgrind aber wesentlich kompakter wenn sie mal in den Rucksack etc. soll.