Ich glaube, es wird einigen nicht ganz klar, was Du machst...Ich musste auch mehrmals lesen. Ich verstehe das jetzt so, dass Du bei dem zweiten Versuchsaufbau einfach eine Tasse unter den 2er-ST packst und mit dem 2er Sieb einen einfach Espresso ziehst, in dem Du einfach den Bezug nach der Hälfte der Zeit (also bei 25 von 50ml) abbrichst.

