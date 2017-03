Die Lelit ist zwar sooo erstmal recht schnell heiß (wohl weil die Brühgruppe am Kessel angeflanscht ist....? - bzgl. dieser Details gibt es hier aber richtige Experten, falls Dein Naturwissenschaftlerherz das genau wissen muss...), ABER nach meiner Erfahrung bekommt man nach ca. 15-20 Minuten die besseren Ergebnisse. Besitzt man also keine Smarthome- oder eine homemade-smarte Lösung (ich habe einen Arduino am Router, der eine Funksteckdose an der Lelit per Smartphone-App ansteuert), kann man eben ein paar mehr Kugelfische beglücken.Empfiehlt Lelit einen Mahlgrad? Ja, in der Einleitung steht beim Neugerät irgendwas von "fangen Sie mit 3 an" - 3 ist viel zu grob (außer Du erhältst ein Exemplar, an dem die Skala anders angebracht bist), man fragt sich, für was 10 gedacht ist; grobes Getreideschrot für Frischkornbrei vermutlich.Schau am besten erstmal, bei welcher Einstellung der Vorbesitzer (-eigentümer?) Dir die Mühle überlassen hat. Vermutlich irgendwas um 2 oder 1 (oder sogar unter 1). Zwischen 2 und unter 1 hat man aber wirklich genug Spielraum zum Feinjustieren.Wann ist Dein Paket denn da?