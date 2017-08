Kaffee schmeckt immer gleich??

Guten Morgen zusammen,mittlerweile bin ich ratlos: in unserer Espresso-Maschine verwenden wir 2 unterschiedliche Kaffee-Sorten (Heilandt und Solvino). Er schmeckt uns gut als Espresso oder Latte, aber an einem sonnigen Tag haben wir irgendwo einen Kaffee getrunken, der schmeckte uns ebenfalls gut und -er schmeckte auch vor allen Dingen anders.Ich habe daraufhin einmal von diesem Kaffee mehrere unterschiedliche Probepakete gekauft, warum nicht mal anders? Ergebnis: wir können zu zweit keinen (!) Unterschied zu unserem völlig anderen Kaffee feststellen, bei keinem! Vielleicht scheint der eine etwas stärker, aber den "besonderen" -also merklich anderen Geschmack- hatten wir nicht!Nächster Versuch: in unserem Vollautomaten nutzen wir immer den Minges Café Crème Schümli 2, da kommen wir mit klar! Nun haben wir die Probepackungen halbiert und auch dort verwendet. Ergebnis: wir können weder den Kaffee untereinander noch im Vergleich mit dem Minges unterscheiden.In der nächstgelegenen Pizzeria einen Kaffee bestellt, schmeckt anders.