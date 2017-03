Tchibo Barista Caffè

Name der Bohne: Tchibo BaristaPackungsgröße: 250 Gramm100% ArabicaGemahlen und bezogen mit: Lux/OscarMHD: WTF?Tja, mal wieder ein bohnaler Engpass (ich gestehe, ich war zu faul zum Schneid zu fahren...), daher zu Tchibo gegenüber und 250 Gramm Barista aus der Schütte gekauft, für 3,50.Ich stelle mir das so vor: Die Tchibofilialen bekommen die Kilopäckchen Barista geliefert, ein oder zwei Beutel werden in die Schütten geschüttet und vergreisen dort vor sich hin. Ab und zu kommt ein Blödmann und kauft was "frisch aus der Schütte". So wie ich.Der Kaffee ist so alt und "entaromatisiert", den riechst du nicht, nicht in der Tüte, nicht gemahlen, nicht in der Tasse, nirgends. Er schmeckt nicht schlecht, er schmeckt nicht gut, er schmeckt nach gar nichts. Mir tut das wahnsinnig leid um das Produkt, das frisch sicher gut schmeckt (man kann es erahnen), nur sowas den Kunden anzubieten ist eine Frechheit. Mir tut es leid um die Arbeit, die es gekostet hat, diese Bohnen nach München in die Filiale zu bekommen, nur um sie dort vergammeln zu lassen.Also, Geschmacksbeschreibung gibt es keine detaillierte (wie auch), die Bohnen sind einfach nur Opfer einer dummen "billig um jeden Preis" und "immer alles vorrätig" Logistik eines Großrösters und, nicht zu unterschätzen, der Wurschtigkeit des Filialpersonals.Wieder kaufen? Nein.