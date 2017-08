Umbau Gaggia CC auf manuelle Preinfusion

Dreh doch einfach ein 1/8" T-Stück Aussengewinde in die Pumpe, auf die eine Seite kommte eine Manometerverschraubung 1/8" Innen 90°, auf der anderen Seite ein 2 Wege MV 1/8", dahinter ein 1/8" OPV auf 2 Bar. Das MV und OPV hängst Du dann zur Vermeidung von Körperschall an der Rückwand in eine Gummihalterung, fertig. Sägen braucht man da nicht, alles ist aus leicht erhältlichen Standardbauteilen zu basteln.

Gruss Roger

