Hallo zusammen

Erst einmal vielen Dank für die Infos. Ich habe danach einiges mit der Zassenhaus angestellt und ein paar Bilder gemacht. Also, die Maschine ist innen und außen gut, kein Rost, und den Knopf an der Lade habe ich kurzerhand aus meinen Resten ersetz. Nicht original, aber paßt.

Das Säubern und Baden des Mahlwerks in Biospülmittel (benutzen wir tatsächlich) klappte gut, alles war sauber, und das ohne Reis oder Dinkel. Aber: die weiße Beschichtung im Bohnenfach oben löste sich und platzte teilweise weg. Ist das schlimm? Drunter ist blankes Metall,sieht eigentlich besser aus. Ich würde gern die ganze weiße Beschichtung weg machen. Rostschzutz kann es nicht sein, wozu war das Zeug gut? Nur Optik?