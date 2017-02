"Shootout": Feldgrind vs. Comandante C40 Mk3

Danke für den Vergleich. Ob die 80 Euro mehr sich da lohnen, ist für mich fraglich. Auch wenn die Commandante natürlich gut aussieht.

The Barn möchte 150 Euro inkl Lieferung in DE für die Feldgrind. Zumindest Ende letzten Jahres waren das allerdings noch die alten Modelle mit den "nackten" Mahlwerken. (Wobei ich persönlich keinen großen Unterschied merke...)



Mich wundert dass die Mahlgradeinstellung nicht in den Unterschieden erwähnt wird. Von den Bilden her scheint die Commandante nur eine Stellschraube ohne Skala ähnlich wie die Hario zu haben? Den Komfort der Feldgrind in der Hinsicht weiß ich zu schätzen.



Unterscheiden sich die Mühlen, was das am Mahlwerk kleben bleibende Mahlgut angeht? Und lassen sich die Auffangbehälter gleich gut leeren? (Bei der Feldgrind muss ich gerne mal fest draufklopfen, weil in der Ecke zwischen Wand und Boden einiges hängen bleibt)



Und unabhängig vom Mühlenvergleich:

Welches Aeropressrezept und welchen Mahlgrad (auf der Feldgrind) habt ihr genutzt?

